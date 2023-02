Da Cremona, ecco la probabile formazione anti Napoli: dubbio in attacco

Andrea Ferrari, giornalista di Cuoregrigiorosso da Cremona, è intervenuto a CalcioNapoli24Live in onda su CalcioNapoli24tv:

"La sconfitta col Lecce ha affondato l'umore della piazza, c'era la speranza di inizia il girone di ritorno con una vittoria o almeno facendo punti. Così non è stato. Okereke non sta benissimo, ha segnato più di tutti: in questo momento i due esterni, Sernicola e Valeri, si stanno facendo le ossa e hanno degli estimatori. Li consiglio al fantacalcio e al Napoli.

Dal mercato ci aspettavamo qualcosa in più: sono arrivati tre prestiti, Benassi, Galdames e Ferrari. Ci aspettavamo di più, un centrocampista e un attaccante dovevano venire come ammesso anche da ds. Forse la rosa si è addirittura indebolita, diverse giocatori in prestito hanno deciso di terminare prima il prestito perchè non andavano d'accordo con Alvini ed erano sorpresi dalla posizione in classifica. Era stato fatto un tentativo per Gaetano, avrebbe potuto dare qualità in mezzo al campo: a gennaio ci sono stati contatti. Per Zerbin so che i due club ne hanno parlato.

La probabile formazione? Non è semplice, ci alcuni infortunati come Benassi che non è al 100%. Quindi immagino Carnesecchi, Ferrari, Chiriches e Vasquez in difesa. Come detto sugli esterni Valeri e Sernicola. Pickel in mezzo al campo con Castagnetti e Meitè. Davanti Dessers e uno tra Ciofani e Afena".