Da Como svelano: "Ecco come nasce il regalo ai tifosi del Napoli per il ritorno"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Nicola Nenci, giornalista La Provincia di Como: "La società è rimasta colpita dal clima che c'era allo stadio Maradona in occasione della gara di venerdi sera. Un clima che era in parte giustificato dal fatto che ci fosse un omaggio al tifoso del Napoli scomparso. Perciò, credo che, in qualche maniera, la cosa abbia condizionato il clima allo stadio ed ha causato la sorpresa nella società del Como, oltre al fatto che i tifosi del Como sono stati accolti bene, senza difficoltà.

C'è da dire che la società ha nelle sue corde atteggiamenti di questo tipo, non è una novità. A parte le iniziative benefiche che fanno, c'è un episodio simile dedicato ai tifosi del Como. E un'assoluta novità il fatto che è nei riguardi di una società avversaria. Hanno scelto questo tipo di atteggiamento per mandare un messaggio positivo, che è quello che vogliono fare: sono una società indonesiana con atteggiamento statunitense con la volontà di fare un appuntamento in cui ci si senta tutti partecipi in un contesto pacifico e collaborativo. E evidente che, in Italia, lo stadio è qualcosa di diverso, è difficile creare questo modello, direi impossibile. Però un'iniziativa di questo genere potrebbe creare un clima bello tra Como e Napoli che non è automatico.

È un gesto spontaneo, non calcolato. Napoli-Como? Avevo raccontato di come si volesse scrivere qualcosa di nuovo a Como, da un punto di vista tattico e, averlo fatto a Napoli, è una cosa che a Como non dimenticheranno. A Como è quasi rimasta più in testa la prestazione del primo tempo, che la sconfitta. Il clima è ancora di assoluta positività al cospetto della capolista e una squadra molto forte. Il primo tempo, comunque, ha rafforzato le convinzioni della squadra.

Accoglienza dei tifosi del Como a Napoli? Chi ha circolato in città ha rilevato questa positività ed è stato accolto molto bene. Ho sentito persone che sono state a Napoli che raccontano di essere stati fermati in maniera conviviale per chiedere della società, di Fabregas. Napoli è una piazza così, a me non sorprende, le rivalità da curva sono un'altra cosa. Tra l'altro, è stata inaugurata la casa di un tifoso del Como in Campania, a Sant'Angelo dei Lombardi, tutta colorata coi colori del Como e alcuni tifosi sono andati a trovarlo. È un tifoso che venne a vedere una partita Napoli-Como ai tempi di Maradona e contrariamente a ciò che si aspettava la famiglia, si innamorò del Como, aveva solo 6 anni. Da lì si è portato avanti la passione per il Como ed il suo sogno era fare una casa che riportasse i colori del Como.

Rinforzi per il Como a gennaio? Credo di sì perché un altro dei temi è la sensazione che la panchina, come normale che sia per una neopromossa, non sia all'altezza dei titolari. Fabregas ha scelto i suoi 11, cambia abbastanza tardi e questo ci fa pensare che chi deve subentrare non è al livello di chi gioca dall'inizio. Probabilmente a centrocampo, particolarmente, andrà fatta qualche scelta per gennaio".