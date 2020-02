Da Cagliari, Masu a CN24: "Ambiente infuocato attorno ai rossoblu! Nandez? Rifiutata un'offerta da 43 milioni, piace al Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Alberto Masu, giornalista del quotidiano “L’unione sarda”, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“E’ un eufemismo dire che l’ambiente è poco sereno. Oltre ai risultati, c’è stata la questione nata attorno all’infortunio di Leonardo Pavoletti ed alla presunta rissa tra calciatori. Il Cagliari è partito male, poi ha iniziato una rincorsa impressionante con 13 risultati utili consecutivi e dalla sconfitta contro la Lazio in poi è precipitato. L’ambiente è infuocato. Per Nandez è stata rifiutata una offerta da 43 milioni di euro del West Ham. Si è parlato anche del Napoli ma se dovesse andar via sarà solo per una cifra importante. In questi giorni ci sarà una partita tra tifosi del Cagliari e tifosi del Napoli in Sardegna”.