Da Bergamo, Canavesi: "Koopmeiners perfetto per Rudi Garcia, chi compra Scalvini fa l'affare"

Carlo Canavesi de L'eco di Bergamo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Koopmeiners sarebbe il giocatore perfetto per il centrocampo di Rudi Garcia, è un calciatore moderno e può fare più ruoli. Non mi aspetto però che l'Atalanta lo ceda in questa finestra di mercato. Chi compra Scalvini fa un grande investimento importante per il futuro, penso però che abbia bisogno di un altro anno all'Atalanta giocando anche in Europa".