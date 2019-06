D'Ignazio, l'agente: "Aspettiamo per capire se possa essere utile in ritiro! La Sambenedettese ha la priorità, decide Ancelotti"

Christian Bosco, agente di Luigi D'Ignazio, terzino classe 1998 della SSC Napoli, è intervenuto ai mictofoni di Tuttomrcatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Gigi (D'Ignazio ndr) alla Sambenedettese ha trascorso una splendida metà di stagione (fino a Gennaio era stato a Bari ndr), sia sotto l’aspetto tecnico che ambientale; il ragazzo si è legato molto anche alla tifoseria, peccato solo per un fastidioso infortunio che lo ha tormentato nell’ultimo mese e non gli ha permesso di disputare al meglio i play-off. Alla luce di ciò, se con il placet del Napoli optassimo di andare nuovamente in prestito in serie C, la Sambenedettese avrebbe sicuramente una priorità assoluta, anche in virtù della conferma del Ds Fusco e dell’avvento come Tecnico di un nome importante come Montero, che di certo potrà incidere tanto per la definitiva consacrazione del calciatore. In ogni caso, prima di effettuare qualsiasi scelta, restiamo in attesa di verificare se il ragazzo può essere utile al Mister Ancelotti per lavorare in ritiro a Dimaro (già aggregato la scorsa estate ndr) visto che secondo i “rumors” di mercato, Mario Rui sembrerebbe in uscita e Anastasio, a mio avviso ottimo calciatore, già d’accordo per un ritorno a Monza, pertanto D’Ignazio - a parte Ghoulam - potrebbe l’unico terzino sinistro di ruolo in rosa".