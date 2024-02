D'Angelo: "Zielinski all’Inter? Marotta ha messo assieme tanti parametri zero, non investe sui cartellini"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski all’Inter? Marotta ha messo assieme tanti parametri zero negli ultimi anni, Piotr è uno dei più giovani perchè arriverà alle soglie dei 30 anni: guardiamo a Mkhitaryan che tatticamente è sempre impeccabile e a come ha fatto bene con Inzaghi. L’Inter non investe sui cartellini dai costi spropositati, perchè incidono sui conti: meglio individuare in anticipo i migliori che andranno a scadenza, sondandoli e capendo se si potrà arrivare ad un accordo”