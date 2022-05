Gazzetta, D'Angelo: "Vecino sarebbe un'ottima alternativa ad Anguissa! Dybala? Fortunato chi lo prende"

Vincenzo D'Angelo, collega della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Vecino con Spalletti ha fatto benissimo e se devo pensarlo nel Napoli, potrebbe dare quella fisicità che manca considerando che è svincolato e potrebbe essere una valida alternativa as Anguissa.

Oggi è il grande giorno di Perisic per l'Inter, con il croato che deve dare una risposta al club. E' una persona molto orgogliosa che non ha digerito il ritardo dei contatti per il rinnovo. Il calciatore sperava di finire la sua carriera in Inghilterra ma non sono arrivate le offerte aspettate. I nerazzurri hanno alzato l'offerta per trattenerlo.

Ci sarebbero anche Dybala e Mkhitaryan che sono altri parametri zero su cui l'Inter preferisce andare per la situazione economica del club.

L'argentino è il grande sogno che resta un talento grandissimo e farà le fortune della sua prossima squadra".