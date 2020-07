D'Amore: "Sono stato a cena con Mertens, abbiamo scherzato sulla questione Ciro e murales! Possiamo farcela contro il Barcellona"

Napoli - Marco D'Amore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Con Mertens ho un'amicizia consolidata: lo stimo oltre sotto l'aspetto calcistico ma soprattutto umano perché è un ragazzo intelligente e speciale. Gli dico sempre per gioco che il mio Ciro ha a che fare con la sfera nera dell'animo umano visto il ruolo di Gomorra mentre il suo Ciro simboleggia gioia, bellezza e passione. Con Dries ho parlato tanto dell'armonia ritrovata grazie a mister Gattuso, loro sono concentrati sul campionato. Ovviamente il Barcellona è l'obiettivo stagionale principale rimasto, sono convinto che ce la andremo a giocare. A Mertens, parlando del murales che gli hanno fatto, ho detto che anche a me in città ne fecero uno e lui mi ha fatto notare che il mio è stato fatto a terra, quindi la gente lo calpesta! E' un disgraziato Dries (ride ndr)"