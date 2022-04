D'Amico: "Osimhen può partire per la giusta offerta in Premier, Kvaratskhelia è il sostituto ideale di Insigne"

Andrea D’Amico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Kvaratskhelia è un ottimo giocatore, è l’ideale per sostituire Insigne. Per ora non so nulla sull’interesse dei club inglesi per Osimhen, ma sicuramente può essere l’investimento per i club ricchi. E’ presto per parlare di mercato, a Napoli sono delusi per il finale di stagione. Osimhen in Premier? Nessuno è incedibile, bisognerà valutare l’offerta".