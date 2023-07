D'Amico: "Osimhen? La situazione va risolta al più presto, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Annuncio di De Laurentiis il prossimo 12 agosto? Difficile individuare le evoluzioni, ad ora tutto può succedere è stata messa questa data e il presidente saprà spiegare bene.

Rinnovo Osimhen ? Nell’interesse del Napoli va fatto subito, più il tempo passa e più si complica l’operazione. Anche sull’arrivo del sostituto di Kim serve trovare un difensore con lo stesso impatto del Coreano, che possa dare lo stesso apporto immediato.

Chiesa al Napoli? Federico è un ottimo giocatore, penso che la Juve voglia ripartire da lui. Lo vedrei bene in tante squadre. Ha avuto un infortunio importante ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Meluso? Ha fatto bene allo Spezia, se il presidente l’ha scelto vuol dire che è convinto di quello che ha fatto, poi i commenti esterni non contano nulla”.