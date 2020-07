Osimhen, l'intermediario: "La trattativa si sta definendo col Napoli, per ora preferisco il silenzio. Piace molto a Gattuso. Per lui meglio gli azzurri che il Liverpool"

Ultime calcio Napoli - Andrea D'Amico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

"Per ora c'è il silenzio sulla trattativa fino alla fumata bianca. Oggi pomeriggio? Qualcosa si sta definendo, ma per correttezza non posso aggiungere altro. Quanto piace a Gattuso? Molto, gli piacciono tutti i giocatori forti. E' stato creato l'asse Giuntoli-Gattuso e si fa un Napoli forte, sempre più forte. Lo step giusto per l'attaccante è Napoli non Liverpool".