D'Amico (agente) a CN24: "L'effetto Ancelotti c'è già stato ma James e Manolas confermano il tutto. Criscito? Scelta di cuore, è voluto tornare al Genoa"

“Il valore dei calciatori in Italia dipende molto dal posizionamento della squadra. Il Napoli ha un livello internazionale con allenatore top, giusto che ci si faccia pagare di più. Però, se cercano un tuo esubero, allora l'offerta scende. Effetto Ancelotti? C'è stato già lo scorso anno dopo la partenza di Sarri: tanti big potevano andare via e invece hanno ritrovato entusiasmo. Non sono stati raggiunti obiettivi, ma quando un giocatore ha la possibilità di andare a Napoli, allenato da Ancelotti, allora non ci pensa due volte. James? Colpo importante, ma anche con Lavezzi e Cavani furono spesi soldi e poi furono rivenduti con plusvalenze alte. Manolas? Ha una clausola e in Napoli ne ha approfittato. Con Koulibaly formerà una coppia importantissima. Criscito? Scelta di cuore, è voluto tornare al Genoa".