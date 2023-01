D'Alessandro attacca: "Sozza per Inter-Napoli è un messaggio di potere dell'AIA!"

Massimo D'Alessandro, conduttore in MSL - Tiro Al Bersaglio, su Radio Marte, ha parlato così della designazione di Sozza per Inter-Napoli:

 

"La designazione dell'arbitro Sozza, milanese, per Inter-Napoli è davvero incredibile: solo in Italia poteva accadere una cosa del genere! Senza voler pensare a dietrologie o ad un Napoli danneggiato. Non sappiamo se Sozza favorirà l'Inter e di conseguenza il Milan che è la prima inseguitrice. Mi sembra del tutto evidente che dopo l'incredibile scandalo D'Onofrio da parte dell'AIA, ci doveva essere un segnale, un segnale forte nei confronti di tutti gli arbitri, che nulla è cambiato: come dare un segnale a tutti come a dire 'Non vi preoccupate, è successa una cosa incredibile con il procuratore che era un narcotrafficante internazionale, ma state tranquilli, il potere è sempre nostro, nessuno ci può fare niente'. C'è il big match, Inter-Napoli a Milano, e mettiamo l'arbitro milanese senza che nessuno ci possa fare nulla, perché 'comandiamo sempre noi'. Questo è il segnale mandato, forte, sfido chiunque a dimostrarmi il contrario".