D'Agostino: "Gaetano merita spazio, ha una qualità importante. Cajuste? Sarà il futur Anguissa"

Gaetano D'Agostino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Gaetano può entrare nelle rotazioni del centrocampo del Napoli. Giovane, che impara e cresce. Meglio averlo tenuto che mandarlo in prestito. Può rubare l'occhio e qualche qualità che hanno i suoi compagni di reparto. Poi, quando Garcia lo chiama in causa, si fa trovare pronto. Cajuste? Ha delle caratteristiche simili ad Anguissa. Deve crescere in punta di piedi, come fatto da Lobotka. Real? Nessuno può avvicinarsi in Champions a questo club, ma nella gara secca può succedere di tutto".