D'Agostino: "Cercano giocatori fisici, poi vedo Lobotka e non trovo più aggettivi. Anguissa il Rijkaard del Milan"

Gaetano D’Agostino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Che giocatore è Lobotka? Il più forte di tutti in questo momento qui. Sono andato sul vocabolario a cercare qualche sinonimo, ma non si trovano. Gli vedo toccare la palla e non capisco perché gli osservatori ancora cercano i giocatori fisici. Bisogna vedere chi sa giocare a calcio. Spalletti ha grande meriti per quello che sta facendo. Anguissa mi ricorda il Rijkaard del Milan".