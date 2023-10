Curci: "Meret uno dei più bravi in Italia! Garcia è una grande persona..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Curci, ex calciatore allenato da Garcia e Baroni:

“Garcia è una grande persona, un uomo di calcio e vive di calcio. E’ ovvio che la passata stagione è stata perfetta per il Napoli e ci si aspettava lo stesso standard di prestazioni, ma non è facile. Garcia è sempre stato lo stesso da ciò che vedo quest’anno col Napoli, è un grande motivatore, un grande tecnico. Dopo 2 anni con Spalletti, ci vuole un po' di tempo per immagazzinare strategie, tecniche e mentalità diverse. Sono trascorsi solo 3 mesi e Garcia ha sicuramente concetti diversi da Spalletti e per assimilarli ci vuole tempo. Man mano il Napoli crescerà, ne sono certo. I 5 punti di distacco dall’Inter non rappresentano un problema, il cammino è lungo e le possibilità per fare bene ci sono per il Napoli. Garcia è in grado di fare un percorso di risalita.

Crisi di portieri in Italia? Ci sarebbero anche, il problema è che vengono allenate nelle società dilettantistiche da allenatori che fanno un altro lavoro e che spesso non hanno neanche il patentino. Ovviamente non dappertutto, ma alcuni allenatori sono improvvisati. Meret è uno dei portieri più bravi in Italia. Le critiche ci stanno, fanno parte del gioco, ma non devono essere distruttive. Per riavere il nuovo Buffon bisognerà aspettare almeno 100 anni!”.