Cuore d'oro Koulibaly: "Ecco cosa farò con tutti i soldi che guadagnerò in Arabia Saudita"

Notizie Calcio- L’Arabia Saudita dove stasera il Napoli si giocherà la Supercoppa in finale contro l’Inter è da qualche mese a questa parte la nuova dimora di Kalidou Koulibaly, ex difensore azzurro, che si è trasferito all’Al-Hilal lo scorso giugno accettando un’offerta faraonica. Con questa barca di soldi che guadagnerà da contratto il senegalese ha un piano preciso come raccontato dallo stesso giocatore: “Sono musulmano ed è il paese in cui sono felice di far vivere la mia famiglia. I soldi che guadagno - si legge su La Repubblica - mi serviranno per finanziare la mia fondazione in Senegal e costruire un ospedale pediatrico".