Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non capisco la delusione di gruppo, capisco quella personale di Osimhen. Il Napoli era meglio di tutti quest'anno e giocatori come Osimhen hanno sempre dato il massimo nonostante i tanti problemi tra infortuni e altro, altri non hanno dato tutto".