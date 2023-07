Cucci: "Napoli, qualche difficoltà sul mercato ci può stare. Osimhen un campione non solo per i gol"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Difficoltà del Napoli per trovare il sostituto di Kim? Se c’è un po‘ di allegria nelle cronache del mercato le dobbiamo al Napoli, è normale che abbiano qualche problema ma da Dimaro arrivano solo notizie di ambientamenti felici e giocatori con il sorriso, cosa vuoi di più...Osimhen? Secondo me è il miglior giocatore della Serie A non solo per i gol ma per la serenità e l’eleganza che ha, quando una persona è in ordine e oltre a fare gol ha simpatia ed eleganza ti trovi davanti un campione”.