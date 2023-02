Cucci: "Il Napoli è una delle squadre più belle di questo secolo breve, sta dando dignità alla Serie A!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è una squadra che in Europa darà scandalo? Scandaloso ci andrei piano, lo è il campionato ed il Napoli sta dando dignità ad un torneo che tra vicende legali ed altro sta perdendo appeal. In Europa forse mi sbaglierò, sembra quasi che molti critici aspettino cosa farà in Champions: il Napoli merita la simpatia di tutti, oltre le faziosità. Si parla sempre di partite sporche, che in realtà non esistono, ma il Napoli è una bellezza e va considerato il miglior rappresentante in Europa e gli va augurato ogni bene. I giocatori del Napoli lavorano per costituire una squadra, e ci vuole solidarietà. Il Napoli è una delle squadre più belle di questo secolo breve, mettiamola così: mi fa rivivere vecchie sensazioni, serve alle giovani generazioni per capire come si gioca al calcio. È un momento davvero bello”