Cucci: "Il gol di Osimhen è una vera e propria libidine! Mi sono perso a fare i complimenti a Mourinho"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli entusiasma? Mi sono perso a fare i complimenti a Mourinho, per essere completamente belli bisogna trovare anche chi ti mette in difficoltà: pur sapendo che l’aveva già detto prima, Mou ha giocato una partita che ha mostrato il miglior Napoli della stagione. Con colpi di scena come il gol di Osimhen, una vera e propria libidine. La partita ha avuto un significato straordinario, un invito al Napoli per esibirsi nel miglior modo possibile e a far capire una cosa che mi fa incavolare: da quando hai cinque cambi, devi saperli usare. Tutte le pedine sono state mosse al momento giusto, e questo è un Napoli che rappresenta una squadra che mancava da tempo ma che vediamo da inizio anno. Tutti parlavano del Mondiale, e per me il Napoli il suo Mondiale l’ha vinto. Rispetto al primo scudetto la situazione è diversa, perchè il Napoli è protagonista da anni”