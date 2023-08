Cucci: "Ho una perplessità su questo Napoli, ecco quale"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Dimissioni Mancini? Conoscendolo, dopo la sconfitta con la Spagna gli avevo letto in faccia le dimissioni, non ne poteva più. La sindrome di accerchiamento che la federazione ha creato mettendogli i pezzi grossi intorno sacrificando il suo staff potrebbe avergli tolto la fiducia. Sostituti di grandezza come Conte e Spalletti sarebbero il minimo. Un giorno la gente quando ripercorrerà i fatti penserà che Spalletti, quando ha lasciato il Napoli sembrava quasi sapesse già che gli sarebbe toccata la Nazionale.

L’impuntatura di De Laurentiis è assolutamente legittima, ci sono contratti e ci sono regole e sarebbe ora che si rispettassero, credo che il presidente abbia il diritto e dovere di mantenere la sua posizione per farsi rispettare, è un presidente che gestisce una società con bilancio sano da anni, non mi sembra che la Federcalcio abbia voluto molto bene al Napoli negli anni passati.

Dal punto di vista umano faccia come vuole perché è roba sua ma questo è un principio validissimo. Vorrei vedere il contratto che Tavecchio fece a Conte che sembrava più quello di un allenatore di club anziché CT, pagato da un club privato e non dalla federazione. Napoli pronto? L’uscita di Kim è una cosa che mi desta un minimo di preoccupazione, è vero che Osimhen resta ma gli azzurri potrebbero avere qualche problema dietro”.