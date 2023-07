Cucci: "Dall’amichevole del Napoli fossi a Dimaro studierei bene Garcia, vi spiego perchè"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Finalmente oggi si gioca a calcio e non si fanno più le chiacchiere, dall’amichevole del Napoli fossi a Dimaro studierei bene Garcia: i calciatori si conoscono, c’è da vedere che clima nasce dal rapporto col nuovo tecnico. È stato dipinto come uomo elegante e paziente, ed è lui che va studiato a livello umano e a livello tecnico, ovvero il modo in cui allena. Kim? Le squadre iniziano dalla difesa in poi, sarei contento se fosse confermato Di Lorenzo con un nuovo contratto”