Cucci a CN24: "L'Inter ha distrutto il patrimonio Icardi, Napoli sarebbe la piazza ideale. James Rodriguez? Ho incontrato ADL e..."

Ultime calciomercato Napoli - Italo Cucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Non si ha mai saputo cosa sia successo davvero tra Icardi e l'Inter, mi stupisce che Conte non sia in grado di risolvere questo problema. Oggi se prendi 50 milioni da lui è già tanto, questo club sta distruggendo questo patrimonio. Ha fatto 110 gol e non lo puoi sostituire con Lukaku. Vedere Icardi a Napoli? Sarebbe il posto dove potrebbe recitare un ruolo importante con un certo Ancelotti. Se De Laurentiis ce la fa è un grandissimo colpo. L'Inter in passato ha fatto degli omaggi alle rivali come Seedorf, Pirlo o Cannavaro. James Rodriugez? Siamo alla follia pura: il primo giorno leggi che è fatta, poi forse ed ora no. Ho incontrato di recente De Laurentiis: quando questi discorsi vanno a lungo vuol dire che non è vero. Potrebbe essere anche un messaggio a Mendes la voce su Icardi"