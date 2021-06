Cucchi: "Spero che Insigne faccia parte del progetto Spalletti, non è a fine carriera come Totti"

Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi auguro che la Lazio ufficializzi Sarri rispondendo all’ingaggio di Mourinho della Roma. De Laurentiis ha scelto Spalletti perché sa quello che vuole. Il modo di concepire calcio di Spalletti è diverso da quello di Sarri, ma è sempre molto organizzato. Insigne è un grande talento italiano, non è a fine carriera e spero possa rientrare nel progetto Spalletti".