"#McTominay sigla il gol vittoria e scaccia gli incubi dei tifosi napoletani. Non è stata una passeggiata a Monza perché il calcio non è una scienza esatta, per fortuna. Il #Napoli ha faticato più del prevedibile per conquistare i 3 punti che lo tengono in gioco. #MonzaNapoli".

Questo il tweet della storica voce di Radio Rai Sport, Riccardo Cucchi, post Monza-Napoli 0-1.