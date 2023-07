Cucchi: "Non so se Garcia vorrà rivoluzionare il gioco del Napoli, è andato in automatico!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Riccardo Cucchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski? La sua scelta è stata legata al Napoli e a Napoli, Garcia avrà a disposizione un giocatore di assoluto valore. Squadra favorita per il campionato? Difficile dire già adesso se il gap tra Napoli e le altre sia cresciuto o diminuito, ci sono grosse difficoltà sul mercato e per il momento non vedo grosse differenze se non nel Milan che sta lavorando in sede di calciomercato. Non so se Garcia vorrà rivoluzionare il gioco del Napoli, è andato in automatico finora”