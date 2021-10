Cucchi: "Niente turnover, se il Napoli vuole proseguire in EL ha bisogno di Osimhen"

Napoli Calcio - Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Turnover? Avere rose profonde è importante, in questo modo si può giocare bene anche le gare europee. Roma? Dovremmo cominciare ad abituarci alle grandi gare come succedono anche negli altri campionati, dopo le gare europee. Non riusciamo a crescere da questo punto di vista. Il Napoli è l'unica imbattuta nei cinque massimi campionati europei. Turnover? Osimhen in questo momento è fondamentale, impatto straordinario, il più determinante tra tutti. Il Napoli deve vincere con il Legia Varsavia. Se si vuole andare avanti, serve il miglior Napoli".