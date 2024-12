Tweet di Riccardo Cucchi al termine di Lazio-Napoli 3-1:

"Noslin Gigot e Hysaj per me i migliori di una bella Lazio. Baroni non fa turn over. Li fa giocare tutti. Sfrutta la panchina come pochi. Conte fa altre scelte, molto più radicali. E il Napoli esce dalla Coppa Italia".