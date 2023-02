Cuccarini: "Canzone Sorrentino? Verrò al Maradona per ascoltarla! Contenta per Spalletti, spero il Napoli vinca lo Scudetto"

Il regista e premio Oscar Paolo Sorrentino, tifosissimo del Napoli, ha riscritto su Instagram la nota canzone di Lorella Cuccarini "La notte vola" in chiave Napoli:

La stessa ballerina e cantante ha poi rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino che trovate quest'oggi in edicola:

"Sono tifosa della Roma e ammetto che avevo ricordi legati all’Olimpico, sponda giallorossa. Ma sono felice del percorso del Napoli. Mi auguro che gli azzurri possano rimanere primi, non dico altro per scaramanzia, ma se continuano così mi pare stia andando tutto per il verso giusto: un po’ come auspica Sorrentino, insomma...".

Verrà a sentire la canzone in tribuna a Napoli?

"Perché no? Sarebbe un vero piacere. Magari in un’occasione speciale per il Napoli...Magari una festa condivisa anche per la Roma. Al Napoli auguro lo scudetto. Spero al tempo stesso che i giallorossi mantengano un posto per la prossima Champions League. E poi mi farebbe molto piacere anche per Luciano Spalletti che è un ex".