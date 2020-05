Cts, il prof. Ippolito: "Ripresa del calcio? Sembra che non interessi a nessuno che muoiano persone. Forse valgono più i diritti tv. In Italia comandano calcio e chiese"

Serie A - La redazione di Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, ha anticipato tramite Twitter le dichiarazioni del Professor Ippolito, membro del Cts e Direttore scientifico dello Spallanzani:

"Le modifiche al protocollo? Il Cts dà indicazioni, l'applicazione pratica spetta alle autorità competenti, quando il testo verrà reso pubblico sarà un atto del Governo, le squadre avranno tutte le capacità per applicarlo. In Italia sembra che governino il calcio e le chiese. Sembra che non freghi a nessuno il fatto che muoiano tante persone. La scelta se riaprire o meno il campionato sarà presa solo su criteri scientifici. Forse valgono più i diritti di Sky. I calciatori guadagnano una quantità spropositata di soldi e mi auguro che facciano donazioni generose del loro patrimonio personale. Loro vivono in un mondo dorato, guadagnano un miliardo di volte quello che percepisce il miglior neorochirurgo".