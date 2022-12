Crystal Palace, Vieira in conferenza: "Scudetto Napoli? Sarebbe bello per il calcio italiano, Spalletti è un'ispirazione! Anguissa un box to box completo, Osimhen da Premier" | VIDEO

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore del Crystal Palac Patrick Vieira alla vigilia dell'amichevole Napoli-Crystal Palace in programma presso il resort Regnum Carya di Belek, Antalya.

La SSC Napoli è nella fase conclusiva della preparazione ad Antalya, in Turchia, dove partecipa al Winter Football Series by Regnum. Domani la seconda di due amichevoli: contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya alle ore 16 italiane (ora locale 18).

Alla vigilia del match, in diretta video su CalcioNapoli24, potrete seguire le dichiarazioni live dal Regnum Carya di Patrick Vieira:

"Non voglio portargli sfortuna, ma la loro qualità del calcio che stanno giocando. Vincono partite e giocano bene, onestamente devo dire che hanno il gruppo per vincere, penso che abbiano uno dei migliori allenatori in giro per il mondo. Sarebbe bello per il Napoli e per il calcio italiano se dovessero arrivare fino in fondo al campionato per potersi giocare lo scudetto.

Spalletti? Mi piace sempre parlare di calcio, mi piace molto e l’ho seguito in tutte le squadre che ha allenato, perchè dovunque è andato ha portato bel calcio.

È stato sfortunato, non ha vinto troppi trofei, ma sulla questione successi c’è sempre un altro pensiero: per me il successo non è solo vincere una coppa o uno scudetto, è far divertire la gente che ti viene a guardare, come si fa giocare la squadra.

Ogni volta che ho visto una sua squadra, mi sono sempre divertito: è un’ispirazione per me e per tanti giovani allenatori della nuova generazione.

In Champions ci sono tantissime squadre veramente forti, ma la squadra da battere sarà il City di Guardiola. Il Napoli ha la qualità per vincere partite importanti, hanno calciatori importanti come Osimhen che ti permette di giocare in modo diverso. È uno che può giocare ovunque, anche in Premier League. È difficile dire chi potrà vincere alla fine.

Mondiale? La squadra più forte è la Francia: hanno esperienza, qualità, possono vincere.

Anguissa? Lo conosco bene, ho parlato con lui quando era al Fulham, prima che firmasse con il Napoli: è un ottimo calciatore. È un numero 8 classico in mezzo al campo, ha fisicità e forza per coprire il campo, è un box-to-box. Penso che la Serie A sia un buon campionato, sta migliorando anche sulla tattica ed è un giocatore più completo. Credo sia uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Difficile paragonarlo a me, siamo di diverse generazioni.?Per noi sarà un buon test, perchè riteniamo il Napoli tra i migliori club europei, al livello di Liverpool e Manchester City. Basta vedere la qualità dei suoi calciatori, cosa hanno fatto negli ultimi anni.

Ha organizzazione, qualità, voglio che la mia squadra stia concentrata e migliori le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni per poter rientrare al meglio a gennaio, su cosa migliorare in vista del campionato.

Victor Osimhen in Premier League? Io penso che con le qualità che ha, può giocare in ogni campionato. La Premier è attrattiva per tutti i grandi giocatori, per ragioni finanziari e per la sua importanza. Ci sono sei-sette club che la possono vincere, e per me lui può giocare ovunque per le sue qualità"