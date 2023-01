Cruz a CN24: "L'Inter deve battere il Napoli altrimenti il discorso scudetto è chiuso"

Julio Ricardo Cruz ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di CalcioNapoli24, della gara tra Inter e Napoli del 4 gennaio a San Siro:

Il 4 gennaio riparte il campionato, sarà Inter-Napoli. Napoli in testa Inter a 11 punti, per chi sarà fondamentale come gara?

“La verità è che è una partita importante e sentita per l'Inter. Sicuramente dopo la sosta sarà dura ripartire ma l'inter deve vincere per rimettersi in gioco per lo Scudetto. Deve vincere per questo motivo, anche perchè altrimenti rischia di andare a 14 punti dalla vetta e vedere chiuso il discorso scudetto. L'Inter sa benissimo che il Napoli è forte ed è in testa con merito con un gioco importante. Staranno attenti a non lasciare spazi a Osimhen e compagni”.