Cruz a CN24: "Io vicino al Napoli più volte, ma Moratti non mi lasciava partire. Anche Spalletti mi voleva alla Roma e allo Zenit"

Julio Ricardo Cruz ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di CalcioNapoli24, del mancato passaggio al Napoli:

Sei mai stato vicino al Napoli?

“Si, sono stato vicino al Napoli. Il mio procuratore, Jorge Horacio Cysterpiller, lo stesso di Diego Armando Maradona, mi ha detto tante volte di volermi portare al Napoli ma Moratti non mi ha mai voluto lasciare andare. Un Presidente al quale che non posso dire niente. E' stato più che un Presidente. Lui ha investito tempo e soldi per tanti anni, vincendo con una grande squadra”.

Spalletti però ti voleva alla Roma...

“Anche Luciano mi voleva e più volte. Un grande allenatore. Non mi voleva solo alla Roma ma anche allo Zenit. Però Moratti, come per il Napoli, non mi lasciava andare. In quegli anni abbiamo fatto la storia all'Inter. Luciano è uno che mi ha sempre stimato tanto. L'ho sempre ritenuto un allenatore che mi piaceva per come faceva giocare le sue squadre. La Roma aveva un bel gioco, come quello del Napoli oggi”.