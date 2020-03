Ultime calcio - Tiziano Crudeli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dobbiamo restare tutti a casa, non dobbiamo uscire. Io lavoro con la mia emittente ma da casa. Uscire adesso potrebbe essere un problema grande. Sono un po' preoccupato, ho paura per me e per i miei cari".