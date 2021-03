Crudeli a CN24: "Gattuso? Ho la sensazione che nell’ambiente Napoli ci sia qualcosa che non funzioni, ha dimostrato cali di rendimento che non mi spiego"

Il giornalista Tiziano Crudeli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Come sta il Milan? La mancanza di continuità di rendimento non mi fa stare tranquillo, prima vince e poi perde 2-0 contro lo Spezia ed infine pareggia all’ultimo minuto con l’Udinese. Ora è atteso dal Manchester United, che fa dell’intensità la sua caratteristica migliore.

Non sta mancando solo Ibrahimovic, ma anche Bennacer che era il regista designato, così come Calhanoglu che ha sopperito alle mancanze degli altri. Poi c’è Ibrahimovic che ha segnato tanti gol, è chiaro: non bisogna però essere vittimismi, senza 6-7 titolari il Milan ha dimostrato di poter giocare bene.

Romagnoli? Ha attraversato un periodo non eccellente, ha commesso errori che sono costati dei gol al Milan. È il classico difensore che si è trasformato da marcatore a uomo a marcatore a zona: qualche volta lascia spazi alle punte avversarie, ma è anche il primo regista difensivo che può impostare la manovra. Se ritrova condizione, è chiaro che sia inamovibile da titolare.

Il 2-0 dello Spezia è stato umiliante, il Milan non tirò in porta ed era reduce dal 4-0 al Crotone: gli infortuni hanno impoverito una squadra partita dopo partita.

Gattuso? Sono un estimatore dell’uomo, del giocatore e dell’allenatore. Dal Milan fu allontanato e non ero d’accordo, nel Napoli ho la sensazione che l’ambiente non sia adatto al carattere di Rino. Non è diplomatico: il fatto che abbia fallito uno come Ancelotti mi lascia pensare che nell’ambiente ci sia qualcosa che non funzioni. Se metto sulla bilancia i valori tecnici del Napoli, pensavo potesse competere per lo scudetto. Invece ha otto sconfitte in campionato e dodici stagionali: è una cosa impensabile nonostante i 55 gol fatti e 29 subiti. Anche il Napoli ha dimostrato cali di rendimento che non mi spiego pur vedendolo da lontano”