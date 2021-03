Crotone, Vrenna: "Juric? Può fare la fortuna del Napoli e su Ounas..."

Napoli Calcio - Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato di Ivan Juric ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"L’ho avuto per 5 anni come calciatore e dopo da allenatore siamo riusciti insieme a portare il Crotone in Serie A. Gioca un calcio molto bello da vedere e valorizza moltissimo i calciatori. Napoli? Gattuso merita e gli faccio un in bocca al lupo. Juric a Napoli si potrebbe esaltare, è un allenatore che può fare la fortuna degli azzurri. Ounas? Contro il Torino ho visto giocare un campione. E’ un ragazzo che non ha bisogno delle pressioni per esprimersi al meglio”.