Crotone, Vrenna: "Juric? Allenatore adatto per la panchina del Napoli. Squalifica Cosmi? Non capisco perchè Inzaghi..."

Napoli Calcio - Gianni Vrenna, presidente del Crotone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Crotone è vivo e mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili consecutivi, così da poter uscire dall'ultimo posto: Bestemmia Cosmi? Non è una cosa positiva ma non capisco perchè Inzaghi abbia avuto solo una ammenda e lui una squalifica. Cosmi sa dare, dalla panchina, una forza unica. Juric? E' pronto a sedersi sulla panchina del Napoli: a Genova non ha avuto molto tempo ma a Verona sta facendo vedere il proprio valore. E' caldo e idela per Napoli".