Crotone, il presidente: "Protocollo improponibile: già in Serie A ci sono tante perplessità"

Ultime calcio - Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

"Ieri all'unanimità come Lega Serie B abbia votato per la ripartenza del campionato. Speriamo che il protocollo sia più light, così com'è per la B è improponibile. Sono circa 300 tra test sierologici e tamponi, anche difficili da reperire. C'è poi il discorso della responsabilità e della quarantena, è complesso da applicare in B. Ma anche in Serie A leggo e sento che ci sono delle perplessità. Onde evitare polemiche è sempre preferibile conquistare i verdetti, ma in questa malaugurata ipotesi noi il secondo posto ce lo siamo conquistati sul campo. Il rischio di ricorsi c'è, ma esiste anche un regolamento. Se poi vogliamo stravolgere anche il regolamento. Non credo sia giusto".