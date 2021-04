Crotone, Cosmi: "Napoli da Champions, abbiamo una sola cosa da fare al Maradona! Simy e Ounas giocheranno, out Reca. Degli azzurri temo..."

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

«Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa, i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffri in un lungo periodo. Del Napoli temo che possa attingere ad una rosa completa.

Non lo so cosa potrà temere il Napoli del nostro Crotone. Il calcio non si fa solo attraverso delle situazioni oggettive, e da sempre può presentare tante sorprese e quindi abbiamo la consapevolezza di far risultato in una condizione sola: di fare una grande partita. Questa è l’unica cosa che possiamo proporre, fare una grande partita in un grande stadio contro una grande squadra.

Noi abbiamo un obbligo inevitabile, vista la differenza che c’è tra le due squadre. Napoli al completo è un gruppo, allenato molto bene da Gattuso che dovrebbe stare tra le quattro della Champions League. Se dovessimo riuscire a fare la grande partita non è detto che basti, ma è un modo per poter contrapporsi. Giocare spensierati ti porta alla sconfitta, è un atteggiamento che non si addice. Vicino ad una serenità devi abbinarci una qualità che sono insite nella prestazione. Se sei troppo spensierato perdi concentrazione. Perdi rabbia, orgoglio. La spensieratezza toglierebbe la ruggine, la grinta.

Cigarini dal primo minuto no, deve trovare il minimo della condizione dopo gli allenamenti effettuati. Simy e Ounas giocheranno insieme. Luperto è recuperato, tranne Reca che non è convocato per problemi di Nazionale, per problemi di tamponi dalla Nazionale, ma non si è allenato con noi, abbiamo scelto con la società di non portarlo in ritiro. Luperto è tra i proponibili. Pereira sarà anche disponibile. Al centrocampo, vista la squalifica di Petriccione, potrebbero giocare solo tre calciatori: Vulic, Benali ed Eduardo»