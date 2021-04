Crotone, Cosmi: "Il KO di Napoli ci ha dato delle motivazioni che sono inutili"

Ultime notizie calcio Napoli - Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco un estratto riportato da ilrossoblu.it:

"A livello del morale non stiamo vivendo una situazione facile, però capita di dover vivere questi momenti nello sport e quindi devi far fronte a questo aspetto psicologico, cercando di tirar fuori tutto quello che hai dentro. Moralmente credo che la sconfitta col Napoli, la maniera come è venuta fuori, dopo aver rimontato, sicuramente ci ha dato delle motivazioni che sono inutili".