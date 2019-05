In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Daniele Croce, Cremonese: "Il Sarri di 10 anni fa rispetto a quello di ieri sera è un'evoluzione enorme. E' un allenatore molto esigente in campo e chiede che le cose si facciano bene e come le chiede lui. Poi, è una persona molto simpatica e si fa ben volere nello spogliatoio. Da come leggo sembra vada alla Juventus. Non ne so più di voi".