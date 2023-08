Criscitiello: "Samardzic andava preso da Inter o Napoli, Meluso è un grande direttore anche nella comunicazione interna"

Michele Criscitiello è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha fatto quello che doveva fare da questo mercato, hanno operato bene e Meluso è uno di quei direttori che sa parlare con squadra, allenatore e sa lavorare sul mercato in maniera giusta. Quest'anno però la concorrenza è più agguerrita della scorsa stagione.

L'Inter non mi ha convinto, Samardzic è un giocatore forte e anche il Napoli poteva farci un pensierino. E' un giocatore che andava chiuso e preso a prescindere da tutto, ormai quest'anno è andata così. Per Pavard c'è ottimismo, ma non è fatta.

Ho visto il Milan dal vivo, ha allungato la panchina e messo qualità nella squadra".