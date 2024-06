Criscitiello: "Ricevo tantissimi insulti dai napoletani, ritenevo Conte una follia ma De Laurentiis ha fatto un capolavoro"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ricevo tantissimi insulti dai napoletani, ma io sono del Sud e mai potrei avercela: sono un rivale calcistico della Salernitana, ma il derby con il Napoli non li ho mai vissuti se non da bambino. I napoletani devono capire che io a volte vado contro il Milan, l’Inter, la Juventus, il Napoli. Quando ne ho parlato male, mi danno subito l’anti-napoletano. Quando ho detto che Conte per me non sarebbe andato al Napoli, è perchè la ritenevo una follia: invece De Laurentiis lo ha firmato e io lo applaudo perchè gli dà tanti soldi per tre anni. Più che dire che è stato un capolavoro e che il Napoli ora è un pericolo per tutta la Serie A, cosa fare? Complimenti a De Laurentiis”