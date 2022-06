Criscitiello: "Mertens si contraddice con quelle dichiarazioni. Deulofeu? Ho una notizia"

Michele Criscitiello è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Mertens? Ci sono un paio di contraddizioni in quello che dice. Vuole un grande club, credo che il Napoli non si è fatto vivo finora vuol dire che andrà via. Deulofeu è una trattativa avviata, l'Udinese ha tutta l'intenzione di scaricare un ingaggio così importante. Non verrà ceduto Beto dopo un anno. Deulofeu è di passaggio a Udine, andrà via.

Il Napoli mai come quest'anno le cose le sta facendo. E' naturale che il mercato 2022 sia diverso da quello 2021 perchè devi fare tanto visto che hai perso alcuni giocatori a parametro zero".