Criscitiello: "Mercato flop, il Napoli sta facendo qualcosa perché era a pezzi! Conte resta nel mirino di ADL"

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, commenta nel suo editoriale su SportItalia la situazione legata al calciomercato italiano:

"Io non so voi ma un mercato cosi noioso e triste, a gennaio, non lo ricordo da tempo. Eppure la Juventus dovrebbe rinforzarsi per provare il sogno scudetto, il Napoli sta facendo qualcosa perché era a pezzi, la Roma guarda, la Lazio aspetta, il Milan poco o nulla ma dovrebbe fare, l'Inter passa. Questo per le big ma la serie A doveva riparare eccome, non guardare dalla finestra (di mercato). Tutto è fermo perché non ci sono soldi e i direttori non hanno idee e coraggio. La qualità della classe dirigenziale è diminuita di tanto e si vive di improvvisazione. Prendete il caos che stanno facendo tra Lega e Federazione per l'abolizione del diritto di veto. Se cade il palazzo, il nostro calcio avrà un problema con le assurde riforme che ha in testa Gabriele Gravina. Serve cambiare, certo, ma le riforme vanno studiate bene e capisco che è difficile peggiorare il calcio italiano ma di questo passo anche le riforme, come il Var, rischiano di ritorcersi contro. Quando parlano di C a 20 mi vengono i brividi solo a pensare a chi sta disegnando queste pseudo riforme. Intanto fino a giovedì il mercato resterà aperto e speriamo vivamente che qualcosa possa succedere per rendere viva una sessione mai cominciata.

Milan e Roma pensano ai nuovi allenatori. Pioli ha il contratto ma la fiducia di club e tifosi è finita. Ha fatto un grande lavoro ma già la scorsa estate bisognava cambiare. Thiago Motta è un grande allenatore, c'è anche la Juventus che lo segue, ma il Milan ha bisogno di andare a colpo sicuro. Se in società hai voluto fare giustamente delle scommesse, non ultima la figura di Ibra come dirigente, in panchina devi andare sul sicuro. Il nome di Antonio Conte resta caldo, il Milan ha la precedenza ma nel frattempo qualcuno dovrebbe fare passi avanti. Conte resta nel mirino di Roma e Napoli, continua a studiare e ad aggiornarsi ma se Furlani chiama si sblocca tutto. La Roma sfrutterà De Rossi come traghettatore ma, salvo clamorose sorprese, non sarà allenator futuro. Come non è stato capitan futuro. La Roma pensa a Modesto come Direttore Sportivo, ormai ai titoli di coda con il Monza, e lo stesso Modesto ha già parlato con gli americani di Palladino. Il nome non riscalda la piazza ma abbiamo visto che la proprietà americana non segue il furor di popolo e soprattutto quando ti sei affidato ai nomi le cose non sono andate benissimo. Il Monza pensa ad Alberto Gilardino che sta facendo benissimo a Genova e stuzzica la fantasia di Adriano Galliani che lo ha già avuto al Milan, da calciatore. A Galliani hanno proposto anche Andrea Sottil (condor non lo faccia) e il sogno segreto porterebbe a Ivan Juric. Staremo a vedere, c'è tempo".