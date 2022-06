Criscitiello: "Mancini ha ammazzato il calcio italiano, ci vergogniamo della Nazionale con i brasiliani. Lui e Gravina devono andare a casa"

Calcio - Michele Criscitiello choc contro Mancini e Gravina durante Sportitalia. Duro attacco alla Nazionale italiana: "Mancini doveva andare a casa e con lui Gravina dopo la qualificazione mancata dei Mondiali. Non andare ai Mondiali è un fallimento del paese, si perde l'1-2% del PIL. L'Italia è stata umiliata anche oggi dalla Germania. Abbiamo massacrato Tavecchio e Ventura, lo stesso andava fatto per Gravina e Mancini. Ci vergognamo per una Nazionale che non rappresenta il paese. Si ringrazierà a vita questa Nazionale per quel mese dell'Europeo, poi è tutto annullato. Mancini ha ammazzato il calcio italiano convocando 200 calciatori e affidandosi a brasiliani che di italiano non hanno niente come Joao Pedro e Jorginho che ci ha mandato fuori dai Mondiali".