Criscitiello: "Il Napoli non ha ancora l'erede di Kim, mentre le milanesi sul mercato..."

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la situazione mercato durante la trasmissione "SICAFE":

"Negli ultimi giorni abbiamo visto una piccola frenata sul mercato, dopo un mese di luglio all'insegna di Inter e Milan. Le milanesi hanno sorretto il mercato italiano tra entrate e uscite. La Roma è ferma, così come la Lazio dalla quale ci si aspettava di più dopo la cessione di Milinkovic. La Fiorentina ha preso Parisi ma ora è ferma. Il Napoli ha ceduto Kim e non ha ancora trovato il sostituto. Alla Juventus Giuntoli è arrivato in ritardo e potrebbe esplodere con diverse operazioni ad agosto. Credo che, soprattutto post-ferragosto, ci divertiremo molto ma perché arriviamo in ritardo".