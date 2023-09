Criscitiello: "Il Napoli ha perso Kim e l’80% della difesa! Il tifoso non ha molta pazienza, ma deve capire questa cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Braga-Napoli? Resto della mia idea, il post-Spalletti e pre-Garcia: non si può pensare di perdere un allenatore importante ed un difensore importante e dire che rimangono gli altri. Si deve avere pazienza, sono cambiati i metodi di allenamento e le letture delle partite, il discorso del Napoli è uguale al Milan: non si può pensare che in pochi mesi sia tutto già pronto. Il tifoso del Napoli non ha molta pazienza, ma deve capire questa cosa. Io personalmente Garcia non l’avrei preso, ma ora non si può tornare indietro e va supportato. Il Napoli ha perso Kim e l’80% della difesa, è ovvio che farà fatica e Garcia dovrà trovare delle soluzioni: se non le trova, poi deciderà De Laurentiis. Natan? Tra un paio di mesi se ne potrà parlare, va visto. Ma il sostituto di Kim andava preso prima”