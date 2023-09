Criscitiello: "I danni di Mancini vanno sistemati, da matti dare colpe a Spalletti"

Notizie Calcio - Il collega e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato ai microfoni dell’emittente dopo il pareggio dell'Italia contro la Macedonia del Nord:

"Ribadisco quello scritto nell'editoriale su Sportitalia.com: Spalletti è un grandissimo allenatore, se vogliamo cullarci del fatto che arrivi Spalletti e risolva i problemi, non è così. Io credo che i danni di Mancini, sono molto più importanti ed evidenti di quello che la gente crede. Secondo me Spalletti alla lunga farà uscire una bella Italia, adesso ci sono da sistemare i danni. L'importante è andare all'Europeo, il resto mi annoia. La Nazionale ha perso il senso di appartenenza. Abbiamo vinto l'Europeo, per caso. Siamo contenti? Si, ma chi fa calcio deve avere la professionalità di dire che non è stato per bravura.

L'Italia non è un caso che non funziona neanche nel femminile, nelle giovanili e in tutto il resto. Se qualcuno attribuisce le colpe a Spalletti, è matto. Dovrebbero creare un manicomio calcistico se fosse così. Chi sostiene che il problema in questo momento sia Spalletti, non capisce nulla. Ha lavorato con la squadra tre giorni. Il problema è la Federazione, che non ha deciso e ha dovuto trovare una soluzione subito".